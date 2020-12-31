有些舊愛總是讓人特別難忘。印尼一名女子日前舉辦婚禮，她的前男友來到現場親自送上祝福，女子看到他立刻崩潰大哭，甚至好幾度跌坐在椅子上，旁邊的家人見狀只能趕忙將前男友請下台。

Kesian pengantin lelaki.. rupanya bini masih sayang ex. Ex pulak muka macam Brad Pitt. pic.twitter.com/OSeb4tidaZ — Maria Mariana (@naimazharrr) December 13, 2020

根據外媒報導，新娘奧琳娜（Aollina Alfia Lestari）在本月12日和新郎迪迪（Dedi）舉辦婚禮，她的前男友阿德里安（Adrian Hidayat）也親自出席，向這對新人獻上祝福，不過奧琳娜在看見前男友後，情緒突然變得很不穩定，開始大哭尖叫，還好幾度跌坐在椅子上；而阿德里安先是上台和迪迪擁抱，最後因為奧琳娜遲遲無法緩和情緒，家人們只好先將他請下台。

這段影片在網路曝光後引起網友熱烈討論，至今已超過130萬人觀看，不少網友留言：「肯定是被逼婚的」、「這就是嫁給自己不愛的人的模樣」、「我能理解她為什麼那麼激動，畢竟前男友帥得像布萊德彼特」、「根本是八點檔的情節」。

在影片爆紅後，阿德里安出面透露自己是受到新人邀請才去參加婚禮，也解釋他的出現並沒有想要製造混亂，而是希望和新人雙方都建立良好關係，如果因為影片瘋傳造成大家的誤解和困擾，他深感抱歉。

新郎迪迪事後也接受採訪，指出奧琳娜已經為自己在婚禮上的行為道歉，他認為她當時可能有些搞不清楚狀況，所以選擇原諒，且婚後兩人的感情沒有受到影響，「現在沒有任何問題了，我的妻子很好，她的家人也是」。