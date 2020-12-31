一名媽媽昨（30日）透露，兒子突然劈頭問她「媽媽妳可以生一個妹妹給我嗎？」無獨有偶，就連濟公師父也問她有沒有生小孩打算，甚至加碼爆料「有一位小女孩在等妳，且跟在妳身邊很久了」，種種巧合讓她相當錯愕，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出，兒子是敏感體質，某天在阿嬤家時突然問她「媽媽妳可以生一個妹妹給我嗎？」但當下沒有太放在心上，直到濟公師父幫她治療背部病痛時，詢問她「妳有沒有想要生小孩？」且一連問了3次，才讓她覺得事有蹊蹺。

濟公師父接著指出「外面有一位小女孩在等妳，且跟在妳身邊很久了，祂想要當妳的寶貝女兒…這個小女兒讓妳生下來會很體貼妳的」一番話讓她相當錯愕，碰巧最近一直沒胃口吃飯，就算吃了也只吃1/4，一直反胃想吐，「吃甜食倒是還吃的下，我就去問我信任的土地公爺爺，給我三個聖杯『懷孕了』！」

面對一連串的巧合，網友也全嚇傻了，紛紛留言直呼「真的是這樣就是緣分啦」、「恭喜妳有個貼心的女兒...羨慕」、「既然講了代表很明了，那女生會帶給妳很多好事」、「生吧！神明都說是乖寶寶了，生了來報恩的」。原PO也表示，生理期剛好快到了，「如果沒來可能就真的中獎了」，心情既期待又怕受傷害。