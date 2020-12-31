墨西哥一名已婚建築工為了和人妻幽會，竟偷偷在兩人住家之間蓋了一條「偷情地下道」，沒想到卻被人妻的正牌老公發現，一路追到了建築工的家裡，才終於揭開兩人出軌的事實。

Bloke who built tunnel to his married lover's house is busted by her husband https://t.co/DaJ2Szbxlk — The Sun (@TheSun_NI) December 30, 2020

根據外媒報導，這起事件發生在墨西哥提華納（Tijuana），建築工人阿爾貝托（Alberto）雖然已婚，但還是出軌另一名也已成為人妻的女子帕梅拉（Pamela），為了方便兩人幽會，阿爾貝托發揮自己的專業，在兩人住家之間修建了一條地下道，平時都趁著另一半不在家的時候，透過地下道自由穿梭於兩人的家。

帕梅拉的正牌老公喬治（Jorge）從事保全工作，某天他正好提前下班回家，不過才剛踏進家門，就發現氛圍有些不太對勁，他先檢查了床底下，沒發現任何異狀，旋即就在沙發後看見一閃而過的人影，喬治立刻追了上去，但人影早就消失。

就在這時，喬治發現地上有個詭異的洞，他想也沒想立刻鑽了進去，然而卻驚見一條地下道，而且走到最後竟可以通往阿爾貝托的家，他立刻反應過來，阿爾貝托就是破壞他家庭的「小王」，氣得和對方大打出手，巨大的動靜驚醒了在房內睡覺的妻子，也曝光了這起偷情事件。

最後，警方獲報趕往現場，為了防止更進一步的衝突，將阿爾貝托帶回了警局。