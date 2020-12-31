新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，有不少人的工作和生活都受到影響，甚至是整個產業都因此陷入困境，其中又以航空業的情況最為慘重。日本航空公司因為生意太差，導致許多空姐沒事可做，便將一批人借給當地神社，讓她們脫下制服改當巫女。

被派遣的日航員工目前正在進行研修，新年期間將會正式穿上巫女服，替來祈福的民眾服務。(影片來源/YouTube/福岡TNC ニュース)

根據《西日本新聞》報導，24歲的立山佳奈在日本航空公司擔任福岡機場的地勤人員，她於今年4月入職，好不容易離自己夢想中的職業靠近一大步，沒想到就碰上了嚴重的新冠肺炎，日本的「緊急事態宣言」讓她推遲了1個月，直到5月才能夠正式上班。

不過事情卻依舊不太順利，由於疫情的影響，機場的生意相當冷清，在年底時甚至還爆發第三波疫情，為了解決目前面臨的窘境，日航公司和當地被列為「世界文化遺產」的「宗像大社」合作，派遣員工到神社中當巫女打工。

在內部招募時，竟有100個人自願被派遣，最終由包含立山佳奈在內的31人入選，目前這些員工正在進行「實習進修」，將會在新年期間換上巫女服，替前來參拜的民眾服務。

據報導稱，這種航空公司派遣員工的情況並不罕見，因為疫情關係讓航空業不少公司都面臨赤字困境，有些航空公司就選擇將旗下員工派遣到家電行、客服中心和物流業等地方工作，以解決因航班減少而產生的大量閒置人力。