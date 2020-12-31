吃了那麼久的蓮藕，相信有許多人不清楚蓮藕有七孔和九孔之分，日本一名從事10年蔬果行業的網友近日分享了罕見一幕，只見九孔蓮藕的孔洞中，竟然藏了「Baby版」的迷你蓮藕，超獵奇畫面引爆熱議。

一名日本網友日前在推特帳號「@HairSazaesan」分享奇葩一幕，並透露自己從事蔬菜和水果銷售工作長達10年之久，沒想到竟然有幸看見「蓮藕裡面又長了一根蓮藕」的罕見奇景，而且迷你蓮藕的孔洞也看得一清二楚。

畫面曝光後隨即吸引逾18萬網友注意，紛紛留言直呼「怕爆！我的密集恐懼症要發作了」、「讓我想起在鯛魚口中生活的寄生蟲」、「這下有吃不完的蓮藕了」；一名娘家種植蓮藕的網友則解釋這是正常現象，「應該是蓮藕的芽剛好落在洞裡」。

事實上，被視為「健脾之王」的蓮藕有七孔和九孔之分，「七孔藕」外皮為褐黃色，短而粗，生吃味道苦澀；「九孔藕」外皮光滑白嫩，體形細長，生吃脆嫩香甜。雖然營養價值一樣，但因為七孔藕澱粉含量高、水分少，適合煮湯；九孔藕水分高、嫩脆多汁，則適合涼拌或清炒。