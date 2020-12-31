貓咪看似較冷血無情，但牠們為了孩子，仍會選擇犧牲自己。韓國一名屋主發現，經常有一隻流浪貓溜進她家頂樓的陽台，但當她至陽台檢查，卻從未發現流浪貓的蹤影，讓她感到非常困惑，誘捕後才發現牠一直躲在排水管旁的縫隙中，且始終不願意離開，原來裡面還有一隻斷腿的幼崽。

流浪貓頻繁出現在樓頂上，讓節目組也感到困惑，便裝設監視器觀察，順利發現牠的藏身處。(影片來源/youtube/Kritter Klub)

Youtube頻道《Kritter Klub》接獲屋主通知，表示她家頂樓的陽台上，住了一隻流浪貓，但當她想過去關心時，流浪貓就會馬上消失，由於她家附近沒有緊鄰的住戶，唯一的通道就是她家的樓梯，假若貓要跑走，屋主應該會看到，但她卻未見過貓下樓跳走，因此讓她感到非常不解，由於擔心貓咪需要協助，便請節目組幫忙。

節目組隨後在頂樓裝設監視器，進一步觀察浪貓從何而來，發現牠躲在花圃間的縫隙，而後方的牆壁上有一個小洞，裡面則是排水管，而當他們想靠近時，流浪貓就會伸出貓掌警告，並露出兇狠表情，之後才發現原來洞裡還有一隻小貓，這也是為何流浪貓警覺性如此高的原因，就是為了保護牠的寶寶，且幼崽的後腿已受傷，只能拖著下半身在地上移動。

女屋主透露，由於知道有流浪貓住在陽台上，因此她每天都會放食物，沒想到還有另一隻受傷小貓，讓她看得非常難過。而小貓長期拖著後腿行動，導致牠的傷口無法復原，還吸引蒼蠅靠近，母貓發現後會幫孩子驅趕蠅蟲，待下山後便會用嘴叼著孩子回洞裡休息，而洞內剛好有一個空間，能夠容下兩隻貓，但裡面滿滿都是垃圾，生活環境非常糟糕，對幼貓的傷口不利。

儘管母貓曾想離開屋頂，但無奈幼崽根本無法行動，就算牠想叼著孩子走，但寶寶體型太大難以活動，不過母貓並未因此放棄孩子，下一秒又跳回屋頂上，將孩子帶回洞裡，不願離開牠的身邊，獸醫則憂心的表示「即使牠的力氣夠大，可以將孩子叼在嘴裡移動，但小貓會長大，之後牠就很難再這麼做了，除非小貓的傷痊癒，否則牠們永遠無法離開」。

節目組為了救兩隻貓，因此做了陷阱誘捕，成功將母貓騙進籠子裡，而小貓發現後，也趕緊跑出洞，他們也趕緊上前捕捉，獸醫進行檢查後，發現小貓長期拖著腿走路，導致牠的傷口很深，甚至嚴重到出現腹瀉問題，而腿因出車禍而撞斷脊椎，小貓即使進行治療也無法行走，終身殘疾，幸好牠有媽媽在一旁照顧牠，牠才能夠活下來，讓人看得非常感動。