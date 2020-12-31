森林中驚見神獸！一名野生動物攝影師日前在瑞典韋姆蘭省鄉村裡，瞥見一隻白色的動物，外型看起來非常夢幻，好像神話中的動物正在穿越森林，仔細一看才發現，牠是一隻白色的駝鹿，攝影師對此非常開心，不少網友也發現，白駝鹿似乎與宮崎駿作品《魔法公主》中山獸神的模樣極為相似。

根據《每日郵報》報導，52歲布倫哈根(Roger Brendhagen)是一名野生動物攝影師，日前在韋姆蘭省 (Värmlands län)附近鄉村，看到一隻白色駝鹿(moose)，悠哉的在田野中漫步，布倫哈根趕緊將此幕拍下，表示這片森林裡駝鹿數量較多，且白駝鹿數量也不少，約有30頭白駝鹿在活動，但想要看到牠們並不容易。

布倫哈根提到「我一生中遇過數千隻駝鹿，但當我在瑞典森林裡遇到牠時，我幾乎失去了理智，幸好我沒有興奮到扔下相機」。而正常駝鹿毛色為棕色，偶爾會出現白色的，是隱性基因導致，這種隱性基因會使動物缺乏黑色素，因而長出白色毛髮，同時又帶有棕色，在極少數情況下，則會完全呈現白色，而此病狀並非患上白化症。

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根據《國家地理雜誌》介紹，這叫做「白斑病(Piebaldism)」，在阿拉斯加和加拿大的駝鹿中，也發現過這種病，而白斑病與白化症不同的是，動物的眼睛、嘴巴及爪子仍保有正常顏色，而且並不會影響健康，只是在野外生活難度相對正常的較高，由於白色皮毛非常顯眼，因此不利於躲藏或狩獵。

動畫電影《魔法公主》中「山獸神」的模樣。(圖/宮崎駿官網)

動畫電影《魔法公主》中「山獸神」的側身，外型像是駝鹿。(圖/宮崎駿官網)

《魔法公主》為吉卜力1997年推出的動畫電影，導演為宮崎駿，描述人類破壞生態，因此與動物、神祇們發生衝突的故事，隱含大自然反撲的寓意，其中「山獸神」是平時以巨鹿外觀、類似鳥足的四肢，與狒狒面孔現身的神祇，擁有能夠給予萬物生命或死亡的力量，而午夜時則會變成散發螢光，且呈現半透明樣的「螢光巨人」。