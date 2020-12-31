虛擬貨幣近幾年掀起熱潮，但到底有沒有價值，因人而異。《紐約時報》一名專欄作家日前提到，2013年進行「靠比特幣生活」的實驗，過程中只能使用比特幣支付，而當時比特幣價值沒有現在高，期間她至壽司店用餐，以10枚比特幣支付近1千美元的餐費，如今事隔7年後，餐廳老闆的現況跌破眾人眼鏡。

希爾（Kashmir Hill）2013年時，擔任《富比士》雜誌擔任科技記者，當時對於虛擬貨幣很感興趣，因此便進行「一周只靠比特幣生活」的實驗，想藉此測試比特幣的實用性，之後上網花136美元買一堆比特幣，但可想而知，這個實驗並不容易，因為不是所有店家都會收虛擬貨幣。

"It’s a great time to be a longtime owner of the currency, and a painful time to be a person who once spent 10.354... 由 The New York Times 發佈於 2020年12月16日 星期三

首先希爾的房東就不接受，導致她無家可歸，最終只能暫住在「駭客旅店(hacker hotel)」，也因食物選擇有限，導致她瘦了2公斤，而且還不能搭地鐵或公車，只能靠步行或騎腳踏車移動，就連想喝杯咖啡，也找不到願意收比特幣的店家，不過好在希爾住在科技聖地「舊金山」，因此還是有些店家接受，有些想嘗鮮的老闆願意配合她的實驗，讓她得以買到蛋糕與壽司。

直到實驗的最後一天，她決定用剩下的比特幣請客慶祝，並在Reddit論壇上邀請虛擬貨幣愛好者，向一間日本料理店「Sake Zone」預訂15人的位置，餐廳老闆Yung Chen也表示願意，沒想到當天竟來了60人，最終她用10比特幣，付清957美元的帳單，不過當時她也不知道，這些虛擬貨幣在未來是否有價值，只覺得這是一場非常有趣的交易。

如今事隔7年，希爾也很好奇老闆的近況，便打電話聯繫對方，而Yung Chen則表示，他與妻子在2017年就收店退休，由於收下希爾的比特幣後，之後他也接受顧客用虛擬貨幣付款，陸續收到41枚比特幣，收店後看比特幣價值達幾千美元時，也考慮到有升值的可能，因此先賣出四分之一的比特幣，更表示「比特幣已成為我投資組合中的主要儲蓄資產之一，我的帳戶中存有50萬美元」。

為何老闆會接受虛擬貨幣，他表示早期曾在電話公司上班，主要工作為測試路由器，因此對於科技領域很感興趣，而2013年比特幣的概念還很新，幾乎沒有什麼人敢冒險，而他也想親眼見識這樣技術如何改變世界，「當時我並沒有想賺錢，比較像想嘗試的新產品，這也是個賭博，就像股市一樣」，再者當時近1千美元的餐費數目並不大，因此也不會造成他的負擔，「那時比特幣還不算大錢，不過現在真是一大筆錢」。