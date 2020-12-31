看到蟒蛇居然還可以這麼淡定！澳洲黃金海岸市一名屋主，日前在自家發現一條3公尺長的地毯蟒，嚇得她趕緊向他人求救，而一名在消防隊擔任志工的老婦人發現後，便徒手捕捉蟒蛇，蛇還一度纏到她的手上，但老婦不僅不害怕，甚至非常的淡定，讓人相當佩服。

根據《每日郵報》報導，派翠夏(Patricia Tew)居住在坦伯林山(Tamborine Mountain)，當天她拉開窗簾後，發現一隻地毯蟒(carpet python)睡在她家花圃裡，長度約3公尺長，嚇得趕緊請當地消防隊志工瑪利亞(Maria)幫忙捕捉，只見她戴上手套後，就開始與蟒蛇對戰。

影片中可見，瑪利亞完全不畏懼，迅速的將地毯蟒拉出，隨後欲將牠塞進容器中，不過蟒蛇似乎很不願意配合，因此不斷纏在瑪利亞的手臂上，期間她奮力的想掙脫蟒蛇的糾纏，經過好幾分鐘的努力後，她才成功抽出手臂，將蟒蛇放入箱子中，最終將蟒蛇野放至幾公里外的森林區。

Just opened my blind to find the python sleeping in my window box 😨 由 Patricia Tew 發佈於 2020年12月20日 星期日

屋主派翠夏提到，她住在這裡已18個月，當天是第一次看到自家附近出現地毯蟒，「之前的房客告訴我，她曾在樓下的洗衣房裡看到過一條蛇」，推測可能就是此次發現的地毯蟒，而蟒蛇爬行時，會不小心壓壞她種的花草，不過派翠夏認為，與當地動物共同生活非常重要，不少人對於瑪利亞冷靜的表現，感到非常欽佩。