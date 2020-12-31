這是什麼詭異的螞蟻！泰國董里省一名徒步旅行者，日前經過一處橡膠樹種植園時，發現樹底下陰涼處，竟有一群詭異的螞蟻，繞成一個個圈，呈現順時針轉動的漩渦，讓人看得頭皮發麻，不過這個現象其實是「螞蟻死亡漩渦」。

徒步旅行者當時與朋友散步，在橡膠樹種植園發現詭異的螞蟻群，不斷的自轉繞圈。(影片來源/youtube/Viral Press)

影片中可見，成千上萬的螞蟻繞成一個個圈，不斷的隨著隊伍前進，期間徒步旅行者還用手電筒照射觀察，發現從右側進入隊伍的螞蟻，完全沒有絲毫猶豫，馬上就加入繞圈的動作，形成宛如漩渦的圖案，由於從未看過類似現象，因此他便PO出影片詢問原因。

而這一種現象，其實叫做「螞蟻死亡漩渦(ant mill)」，是發生於行軍蟻的獨特現象，牠們主要靠領軍的第一隻行軍蟻分泌追蹤訊息賀爾蒙(trail pheromone)行動，由於其餘的行軍蟻並看不見，因此只能用嗅覺跟隨，當系統運作良好時，可使牠們迅速找到食物，並回到根據地。

不過當領頭行軍蟻失去方向，導致蹤跡費洛蒙出現混亂時，剩下的行軍蟻並不會知道，只會盲目跟隨訊息賀爾蒙，最終形成永無止境的迴圈，假若沒有因某種原因打破迴圈，行軍蟻將無法逃出這個漩渦，持續在裡面轉圈，直到體力耗盡死亡為止。