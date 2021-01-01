宦官又稱太監，多半出身自窮苦家庭，入宮後若是被安排在皇帝和嬪妃身邊做事，更要隨時打起十二萬分的精神，否則一旦觸怒了皇上或主子，很可能就會小命不保，甚至連累到身在宮外的家人們。清朝最後一位太監孫耀庭，生前就曾口述，晚上伺候嬪妃時，鞋子必藏一物，避免惹禍上身。

事實上，太監們白天要做不少苦差事，就連深夜也不得好眠，除了要侍寢之外，當嬪妃們入睡後，還要守在她們的房門外待命，若是半夜嬪妃醒來，隨時都可供使喚。因此要是守門的太監不小心偷懶打瞌睡，沒有及時回應主子，就會遭到懲罰，嚴重時還可能小命不保。

清朝最後一位太監孫耀庭，原本是在攝政王府裡當差，後來透過引薦進入了皇宮，憑藉著機靈和勤快一步步的變成了大太監，服侍過端康太妃和皇后婉容。

不過機靈如他，過去也有忍不住瞌睡蟲的時候，好在他運氣好，只是挨頓板子，後來他還跑去請教他的師父，有沒有辦法能防止瞌睡，但老奸巨猾的大太監什麼都不肯透露。

直到某日他設計灌醉了師父，意外發現對方的鞋子裡藏了「蒼耳」，由於蒼耳小而多刺，只要被鞋底的蒼耳扎一下，疼痛感能讓人很快變得清醒，孫耀庭立即頓悟，從此再也沒在當差時犯睏了。