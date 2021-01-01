肯定有不少人好奇，為什麼動物前面要加個「老」字，像是老鷹、老虎、老鼠等，對此就有網友正經八百回答，「老不只代表年紀大或資深，也代表厲害，尊敬的意思」並詳述背後原因。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，大家習慣會在特定的動物面前加個老字，譬如老鷹、老鼠、老虎，但雞、狗、羊、貓、蛇、豬、鳥、魚又不加，讓他不解究竟背後有何差異，不禁好奇「為何有些動物前面要加個老字？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有網友直言，老不只代表年紀大或資深，也代表厲害，尊敬的意思，例如：老闆、老師、老婆，「這些是他們真的年紀大嗎？並不是，這是對他們的尊重」。

至於老虎、老鷹是因為牠們分別是陸地和天空中最兇猛的動物，老鼠則是生存能力很強，「詩經裡面有寫到『碩鼠碩鼠，無食我黍』，就是古人對於老鼠的害怕」。

再後來出現的猛禽，像是獅子，就不再那麼讓人懼怕，原因在於古人殺害動物的能力增強，且獅子當時都是由外國進貢，「此後再也沒有動物會被叫老了」。

王力在《漢語史稿》中也曾指出，詞頭「老」字源於形容詞，最初是表示年老或年長的意思，後來逐漸虚化爲詞頭。詞頭的「老」字可以用於人和動物兩方面，這兩種「老」字都是在唐代産生的。