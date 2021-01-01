生長在極地的企鵝對於雪早就見怪不怪，不過江蘇淮安這兩隻人工孵化的企鵝可就不一樣了！日前當地一處動物園將兩隻在室內孵化的企鵝帶到雪地，只見第一次賞雪的企鵝們一臉呆萌，踏著興奮的步伐在雪地上蹦蹦跳跳的模樣，就連旁人也被逗笑了！

綜合陸媒報導，江蘇淮安近日氣溫驟降，迎來降雪，為了讓企鵝感受自然環境下的雪地，龍宮大白鯨景區的工作人員帶著兩隻2019年人工孵化的新生企鵝去室外「賞雪」，因為牠們自孵化成功後就一直在室內成長，這也是牠們第一次看到自然雪景的樣子。

畫面中可見，兩隻企鵝第一次踏上雪地後，立即放飛自我，展開旋風式探索，不僅搖頭晃腦的四處張望，還開心的雪地上蹦蹦跳跳，甚至不斷好奇的用腳踢了踢地面的雪，似乎在確認這到底是什麼東西，呆萌舉動讓不少網友打趣笑說「看著看著就融化了」、「像極了我第一次看到雪的樣子」、「羨慕工作人員可以出來遛企鵝」。

事實上這兩隻「巴布亞企鵝」原生地在南極，因為眼睛上方有明顯白斑，又叫「白眉企鵝」，加上全身上下的毛色分布如同紳士的燕尾服，也有「紳士企鵝」的美稱，不過因為數量稀少，瀕臨絕種，江蘇淮安的工作人員在兩隻企鵝孵化到成長的過程中費盡心力，確保牠們能在精心控溫的環境下成長。