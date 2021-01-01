美國亞利桑那州日前發生一起駭人案件，當地一處森林散落不少「人體斷肢」，不料隔天又被發現棄置了「5顆人頭」，消息一出引爆民眾恐慌，經警方調查後確認出自同一人之手，目前兇嫌已被逮捕到案，並控以28項非法丟棄遺體的罪名。

根據《紐約郵報》報導，整起案件發生在上月26日，亞瓦派郡普雷斯科特（Prescott）警方在森林中找到19個人體斷肢，隔天又發現5個斷肢和5顆頭骨，總計多達24具遺體。同一時間，一名獵人報案指出森林另一處還有2顆人頭，不料警方到場探查後卻搜出了3顆人頭。

事後警方根據兩處地點所發現的遺體線索中，確定這些遺物來自同一名嫌疑人所有，且種種跡象皆導向現年59歲、經營「遺體管理中心」的沃爾特·米切爾（Walter Mitchell）所為。

警長斯科特·馬斯徹（Scott Mascher）對此表示難以理解，「無法想像會有這種事情發生，對於那些將遺體捐贈給中心做為研究用途的家屬而言，竟然遭到如此恐怖的對待，我感到十分遺憾」。

據悉，米切爾被控28項丟棄遺體罪名，目前已被關押，暫時無法得知他的犯案動機。