相較於酸辣的泰式料理、日式和食以及韓式泡菜等讓人印象深刻的代表性飲食，就有網友不禁好奇「那台式料理呢？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人5字秒解，直言「移民組成」是最大關鍵。

原PO在PTT「八卦板」以「台灣料理的特色是什麼？」為題，PO文指出，各個國家都有極具代表性的飲食文化，反倒是台灣的料理特色讓他百思不得其解，「魯肉飯的魯？還是珍珠奶茶、手搖杯的甜？又或者是四邊環海的海鮮？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「據說是甘草的味道」、「大火快炒、慢火精燉、鍋氣油香」、「台灣菜很有特色啊！白菜滷、炸雞排、燙青菜、黑白切，在美國西岸有分台灣菜系，跟川菜、上海菜、北京菜都不同，有很明顯的分別」。

不過也有內行人認為，台灣的飲食是「文化大雜燴」，「隨統治者跟移民一直混新東西進去」、「文化大雜燴吧，不過主要針對大量移民、殖民或援助的國家，如果某個地區的人在台灣沒有一定數量，要融入就比較難」、「原本閩菜、客家菜，日治後受日本影響，民國後外省各系，尤其美援後的麵粉，大陸北方的麵食開始普遍，移民帶來的東南亞飲食…基本上就是文化大雜燴」。