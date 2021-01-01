當獵豹遇上美洲獅，會發生什麼事情呢？俄羅斯一對夫妻養了一隻美洲獅，並取名為「梅西」，也意外讓牠成為動物明星，而近日夫妻倆又養了一隻母獵豹「格爾達」，兩隻大貓碰面時，起初還有些陌生不敢靠近，沒想到慢慢熟悉後，梅西還跑向對方想打鬧。

梅西初遇獵豹時，露出非常陌生的神情，雙方都在不斷試探，沒想到熟悉後，竟還玩起你追我跑的遊戲。(影片來源/youtube/I_am_puma)

梅西(Messi)是一隻雄性美洲獅，原本生活於莫斯科的Petting動物園，任由遊客撫摸與牠合照，由於長期被人類圈養，導致梅西野性全失，而且身體並不健康，還患有慢性膀胱炎、佝僂病等，身形也比正常的美洲獅還小，因此無法野放獨自生活。

現任主人德米特里耶夫(Alexander Dmitriev)和妻子瑪麗亞(Mariya)發現後，感到非常不忍心，在2016年決定收養梅西，由於牠在動物園時受過訓練，還曾被帶去與狗一起學習社交禮儀，因此性格非常乖巧，主人還幫牠創youtube頻道「I_am_puma」，分享梅西的日常生活，如今擁有160萬粉絲。

而近日主人又領養了一隻獵豹格爾達(Gerda)，梅西初遇新夥伴時，一開始還非常不適應，甚至與對方保持距離，獵豹相較之下，顯得老神在在，而梅西則像一隻大貓，不斷的想找獵豹一起玩，甚至會爆衝到對方面前，但每當雙方靠近時，梅西又會害怕的停下來試探，模樣非常的逗趣。

之後梅西與格爾達漸漸熟悉後，還開始玩起追逐遊戲，牠們就像是兩隻大貓在打鬧一樣。由於美洲獅分布於美洲地區，而獵豹則是非洲和伊朗，因此牠們在野外，完全不可能有機會碰面，對於兩隻「兇猛動物」能近距離接觸，也讓不少人驚呼連連。