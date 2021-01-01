韓國有一名詭異的阿嬤，每天都會用提袋揹6隻小狗，搭公車至一處偏僻的墓地，讓人看得非常不解，擔心阿嬤恐對幼犬不利，因此決定跟著她，沒想到一到墓地後，隨後就出現一隻瘸腳的母狗，原來狗媽媽不願跟人離開，阿嬤無奈之下，只能每天帶小狗們來這，就是為了讓狗一家團聚。

狗媽媽警戒心高，因此一直不願離開，阿嬤為了幼犬的安全，因此將小狗帶走，每天在帶回來讓狗狗一家團聚。(影片來源/youtube/Kritter Klub)

Youtube頻道《Kritter Klub》日前上傳一段影片，只見公車站每天都會出現一名阿嬤，揹袋中總是放著6隻幼犬，讓人感到非常困惑，因此節目組便跟著她，發現阿嬤竟走到一個墓地，隨後就將幼犬放在地上，緊接著跑出一隻前肢受傷的母狗，幼犬看到母狗後，紛紛都跑了過去吸吮媽媽的奶。

阿嬤接受訪問提到，當時母狗在一間沒有屋頂的房子，生下了6隻幼犬，不過由於房屋即將被拆除，因此阿嬤發現後，趕緊將小狗們救出，原本要一併帶走母狗，但狗媽媽因警覺性較高，因此看到人類拋下寶寶離開，阿嬤曾試圖說服母狗跟她離開，但當牠看到人靠近，便會拔腿就跑。

阿嬤當時將幼犬帶回墓地，讓狗一家團聚，原以為母狗會放下戒心，但牠雖然願意靠近孩子，但仍不肯與阿嬤一起走，從那一天開始，阿嬤每天都會帶幼犬至墓地，而且一天3次，讓狗媽媽能夠餵奶之外，還可以看看自己的寶寶，時間長達1個月。

阿嬤提到，由於墓地靠近山區，裡面有各種野生動物，擔心幼犬可能被吃掉，因此才會將小狗帶走，但也認為小狗與媽媽相處才是最好的，因此就算辛苦，每天也會帶小狗來找媽媽。節目組得知後決定提供協助，並請獸醫進行初步檢查，表示母狗目前只用三隻腳生活，對牠還說非常危險，因此決定利用幼犬進行誘捕。

節目單位將幼犬放入鐵籠中，而母狗聽到啜泣聲後，便跑了過來，之後成功將牠困在籠裡，獸醫替狗狗們進行檢查，提到由於受到阿嬤的照顧，因此幼犬非常健康，而母狗除了一隻腿骨折外，身體狀況也很好，只要經過治療後，腿部就會痊癒，而阿嬤也說，他們一起經歷了這麼多事，未來待母狗痊癒後，將要收養牠們一家。

不少網友感動的說「一開始看影片標題，還以為阿嬤每天殺幼犬，然後埋在墓地裡，讓人看得好憂心，沒想到竟是為了狗媽媽，真的好偉大」、「這個阿嬤是英雄，為了拯救狗狗們，不辭辛勞的帶幼犬去找狗媽媽，還有也要感謝救援隊的努力」、「多虧有像阿嬤這麼偉大的人，狗狗們才能獲救」。