猴子與老虎有可能成為朋友嗎？大陸河北省的衡水野生動物公園裡，有一隻4個多月大的老虎，沒想到牠竟跨越食物鏈關係，與小獼猴成為朋友，日前牠還變成好友獼猴的坐騎，任由牠在身上玩耍，而打鬧的影片曝光後，也讓不少人驚呼。

小獼猴一直騎到老虎背上，好像不想離開對方，畫面非常有趣。(影片來源/youtube/遼寧廣播電視台官方賬號)

衡水野生動物公園將影片上傳抖音，園區內飼養一隻5個月大的獼猴寶寶「半斤」，與小老虎「九月」初次見面時，一開始還有些害怕，不過由於牠們年齡相近，而且從小一起長大，因此漸漸也喜歡上對方，之後順利變成好朋友，相處上也非常和諧。

只見獼猴寶寶還包著尿布，隨後便跳到小老虎的背上玩，彷彿把對方當成自己的坐騎，就算小老虎不斷亂動，試圖讓對方下來，但獼猴始終不願意離開，讓老虎非常無奈，飼養員表示「小猴子偶爾也會騎到老虎背上玩，牠們就像小孩子一樣，特別的可愛」。

由於猴子若在野外，可能就是老虎的食物，沒想到掠食者與獵物竟能成為朋友，也讓不少人直呼有趣，紛紛表示「猴生的巔峰」、「長大後可能就不是朋友了」、「這種友誼不會長久的」、「猴子果然是霸王」、「以後你會發現，圈子不一樣會要命的」。