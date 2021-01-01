英國有一名44歲人夫提到，她的妻子在6個月前，經常跑養老院照顧岳父，豈料近日岳父過世了，她仍藉著「送文件」的名義去養老院，讓他驚覺不對勁，因此便跟蹤妻子想查明原因，沒想到她竟開到一個陌生的屋子前，才發現妻子與看護有一腿。

44歲匿名男讀者投稿至《太陽報》專欄「親愛的戴德雷」（Dear Deidre），表示她與41歲妻子結婚20多年，兩人感情非常好，而6個月前她為了照顧岳父，經常進出養老院，一開始他也沒發現異狀，直到近日岳父過世，妻子卻仍至養老院「送文件」，讓他感到非常詭異。

'I feel so upset that I have been taken for a complete fool.' 由 The Sun 發佈於 2020年12月31日 星期四

不僅如此，妻子甚至因工作，越來越晚回家，就連手機也不願意給他看，甚至會無緣無故對他發脾氣，為了查清楚原因，因此他在聖誕節前幾天，偷偷跟蹤妻子，只見她開車到一棟房子前，隨後走出一名男子迎接她，而丈夫一看才發現，對方竟是一名看護，隨後兩人十指緊扣，就像一對正常的夫妻。

丈夫崩潰的表示「老實說，我認為我們是一對幸福的夫妻，而且有著深厚的感情，沒想到我竟被當傻子耍」，他不知道聖誕節時，該如何假裝沒事，度過這一個假期，不僅如此，妻子的對象在疫情爆發時，還曾是新冠前線醫護人員，不禁認為妻子讓全家曝露在危險中，家中還有分別14歲和16歲的孩子。

專欄作家桑德斯（Deidre Sanders）表示，「當發現妻子偷吃後，還要在聖誕節時裝沒事，是多麼痛苦的一件事」，而且妻子還無視防疫，更是非常魯莽的行為，建議男網友應該要儘早解決，而不是壓抑自己的情緒，假若難以負荷而害怕與妻子對質，可以先找信任的人練習，藉此想清楚，你想要的到底是怎麼樣的結果。