台灣近日受到寒流影響，氣溫一路下滑，許多人已經冷到不行，不過在緯度較高的國家，甚至冷到下雪，不只人會受不了，連動物也可能因此凍死。日前有民眾在哈薩克，發現了一頭行走到一半的牛，竟被凍死在半路上，讓不少網友看呆。

影片上傳至推特vidzpost8，又被分享至Reddit，哈薩克(Kazakhstan)有民眾開車期間，發現白色的雪地中站著一隻牛，但詭異的是，牠卻一動也不動的待在原地，而駕駛一靠近後，才發現這一隻牛竟被凍住，嚇得他拿出手機拍下這一幕奇景。

臉書粉專「Extreme Weather World」指出，當時氣溫約零下負25度，沒想到牛走到一半竟會被凍住，不少人難過的表示「可憐的牛，怎麼會被凍住？」、「這一隻牛應該是有人養的吧！因為牠看起來不像野牛，主人沒盡責害死一條生命」、「解凍後如果還能活過來，肯定會被科學家拿去研究」。

而不少人認為，這一頭牛可能已經死了，但也有網友質疑影片真實性，或是當地可能不只負25度，有農民透露，對於動物而言，其實氣溫到攝氏負25度不算什麼，「如果每年冬天都有放牧，並且妥善照顧、餵食，牛應該不至於這樣，我們的牛在氣溫-35度到45度，都會在戶外活動，不是影片是假的，就是牛的主人照顧不周」。