日本一名女網友日前在整理父親遺物時，意外翻到一本筆記本，當她打開來查看內容時，卻發現父親將一句「來不及說出口的話」寫在上面，短短幾個字就讓她瞬間淚崩，而其他網友在看見推文後，也都一樣忍不住紅了眼眶。

根據日媒報導，這名女網友Anemone（アネモネ・モーニアン）在推特上發文，提到自己最近在大掃除，也順便整理了亡父的遺物，無意間翻出一本筆記本，打開來一看發現父親在她生日的日期底下，寫了一段文字：「生日快樂（雖然不能見面）」，讓她難過地瞬間落淚。

Anemone之後在留言處進一步解釋，這段文字是父親在2008年所寫的，那個時候的她正在加拿大留學，身處異鄉的這段期間父母因故離異，從此失去了父親的消息，讓她以為這輩子可能再也見不到爸爸了，父親也才會留下這段充滿遺憾的文字。

就這樣父女倆分開了6年時間，直到有一次妹妹偶然在網路上發現父親的資訊，他們才又有了聯繫，而Anemone也把握住可以和父親相處的時光，一直陪伴在他的身邊，直到2015年父親去世。

Anemone在推文中感慨表示，2020年因為疫情的關係，讓「相見」這件事變得很困難，但如果身邊還有可以傳達感受的人，不管是日常瑣碎的分享或是和對方和解，一定都要好好珍惜。