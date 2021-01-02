松鼠毛茸茸的外表看起來非常可愛，但最近在美國紐約卻驚傳有一隻「暴力松鼠」出沒，牠會爬上人們的身體瘋狂啃咬攻擊，不少人都被牠咬到頭破血流，染紅了白淨的雪地，讓當地居民感到相當害怕。

居民米歇琳的頸部和手部都被松鼠嚴重咬傷，雖然目前已裝設捕鼠器，但仍未抓獲這隻「暴力松鼠」。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據外媒報導，美國紐約皇后區從去年11月下旬開始傳出多起「松鼠攻擊事件」，受害者米歇琳（Micheline Frederick）表示，事發當時一隻松鼠從她的腿部往上爬，最初她還不以為意，沒想到隨後松鼠就開始啃咬她的頸部和手部，米歇琳透露自己當場和松鼠「搏鬥」，她的血跡染紅了白淨的雪地，最終身上至少有8處咬傷，小指頭傷勢嚴重，因此被送到附近的診所治療並施打狂犬病疫苗。

米歇琳至今仍心有餘悸，她在接受採訪時說道：「以後出門我都會帶上鐵鍬，仔細環顧四周以防萬一」，事後她也警告了鄰居露西亞（Licia Wang），但還是逃不過被松鼠攻擊的命運，露西亞指出自己雖然試圖擺脫松鼠，但牠的爪子緊緊抓住了冬天的厚衣服，根本甩都甩不掉。

之後更陸續傳出了好幾起類似事件，當地的居民都活在恐懼當中，一名孩童表示每次出門都必須帶著媽媽準備的胡椒水，確保在松鼠出現攻擊行為時可以及時驅趕牠。

目前紐約衛生局已發布聲明，建議居民們可以使用紐約州許可的捕鼠器，不過至今仍未抓捕到這隻讓居民聞風喪膽的「暴力松鼠」。