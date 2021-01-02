不少父母在女兒出嫁時，會透過贈送的嫁妝來表達愛意。大陸一名女子結婚時，收到木匠父親親手製作的臉盆架，14年後她不小心把上面的鏡子打破，沒想到卻意外看見父親藏在後面木板上的「11字祝福」，讓她感到相當窩心，忍不住紅了眼眶。

父親在鏡子後寫下「福到了，貴有了，福貴都來了」的祝福。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這名四川瀘州市的向姓女子在2006年結婚，收到木匠父親親手製作的一系列家具作為嫁妝，其中一樣就是臉盆架。但最近向女在打掃時，卻不小心把架上的鏡子給打破了，一開始她還很著急，接下來卻發現鏡子後的木板上，竟然藏著爸爸給她的11字祝福：「福到了，貴有了，福貴都來了」，讓她瞬間就哭了。

向女透露，父親已經在4年前過世，在她的眼裡，身為木匠的爸爸是個無所不能的人，但他生前的性格相當嚴肅，對待孩子也特別嚴厲；一直到看見鏡子背後的文字，向女才終於改觀，認為爸爸其實也是個溫暖、感情細膩的人，只是不擅長用言語表達出他對家人們的愛。

雖然現在鏡子已經被打壞，但向女決定將臉盆架洗乾淨，放在家裡好好保存，以紀念這「隱藏的父愛」。

新聞一曝光，網友們也都被父親溫暖的行為深深感動，紛紛留言：「父愛無聲」、「有些愛藏的很深，不需要言語」、「我的天哪！太暖了」、「父愛是座沉默的大山」、「2020失去了我的爸爸，此刻又觸動我了，想爸爸」。