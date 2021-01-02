2021開年第一天就被幸運女神眷顧！澳洲一名女子趁著2020即將結束時買了樂透試試手氣，沒想到12月31日一開獎，她竟全部號碼都成功命中，一人獨得高達980萬澳幣（約台幣2.75億元）的頭獎獎金！

根據澳洲《第九新聞》報導，這名幸運女子居住在新南威爾斯州的沃加沃加（Wagga Wagga），為了慶祝2020年即將結束，她前往當地的「幸運烏鴉樂透」（Lucky Crow Lotto）彩券行購買一張威力球彩券，想試試手氣，沒想到竟然真的幸運中獎，一人獨得高達980萬澳幣的獎金；不過由於女子購買時沒有註冊相關資訊，直到1月1日才和官方取得聯繫。

中獎女子透露，自己午夜時分和朋友待在一起，翻包包找東西時注意到彩券，想說結果可能已經出爐，所以打開APP查看，「我一開始根本沒注意自己贏了多少錢，還讓朋友檢查，這真是太不可置信了！」，這份好運讓她一整晚都興奮得睡不好覺，對於要如何使用這筆鉅額獎金，女子表示還需要再好好計畫，「但我知道我的生活真的會改變，這絕對是展開2021年最好的方法」。

而彩券行老闆聽聞這個好消息也相當開心，他指出這樣高額的獎金對當地是非常神奇的事情，這也是他第一次賣出頭獎彩券，「很高興看到好運降臨在沃加沃加的居民身上」。