不只人類，狗狗拍照時也會出現不合群的朋友！紐西蘭一名飼主日前在社群平台分享了自家愛犬的「全家福」照片，不過其中一隻芬蘭狐狸犬Kiko卻與眾不同，每隻狗狗都乖巧地面對鏡頭、端正地坐著，唯獨牠擺出了「大法師」的回眸姿勢，讓主人實在哭笑不得。

女飼主愛什莉（Ashleigh Macpherson）家裡養了一隻白色牧羊犬Kaya和3隻芬蘭狐狸犬，分別為媽媽Mika、1歲半的姐姐Tofu以及9個月大的妹妹Kiko，日前愛什莉讓家裡的狗狗一起在戶外拍攝「全家福」，然而Kiko卻擺出了超級驚人姿勢，身體背對著鏡頭、把頭向後倒180度，就像在模仿知名的恐怖電影「大法師」。

愛什莉對於Kiko這種行為非常哭笑不得，常常分享Kiko擺出「大法師」姿勢的照片，同時也附上一段吐槽文字，「我覺得我的狗壞掉了」、「蝙蝠？貓頭鷹？狐狸？壞掉的狗？有時候我真的不知道Kiko是什麼生物」，還曾有鄰居見到Kiko的詭異姿勢時，嚇得驚呼：「天啊！牠是怎麼做到的？這是我見過狗做得最奇怪的事情！」。

愛什莉透露，Kiko從小就和一群貓咪一起長大，又是在嚴重疫情封城的期間出生成長，可能這就是導致牠變得「怪胎」的原因，儘管愛什莉有訓練Kiko坐下、擺姿勢等基本動作，但有時牠總會分心去做別的事，當牠背對著主人時，就會選擇向後仰頭去看她，而不是轉過身，「這是牠自己學會的怪癖，最近變成了一種把戲」。