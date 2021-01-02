流浪狗吃到的每一餐，幾乎都是用生命在換的。泰國有一隻流浪狗，日前為了尋找食物，期間不小心卡到鐵門間的縫隙，導致牠拔不出來，頭卡在洞裡動彈不得，所幸有民眾發現後，趕緊通報救援隊協助，而流浪狗被救出後，頻頻回頭不肯離開，看起來像是在向眾人道謝。

綜合外媒報導，叻丕府(Ratchaburi)一名屋主薩普里(Supree)於上個月25日，聽到門外傳來啜泣聲，因此便至屋外查看，隨後發現了一隻流浪狗，頭部竟卡在鐵門欄杆的縫隙中，於是便伸手撫摸試圖安撫牠，推測流浪狗應該是為了尋找食物，期間誤闖卡到欄杆中。

薩普里表示「牠的臉看起來很悲傷，而且好像很累，我看了真的很不捨」，隨即便通報救援隊，而救援人員一開始先撫摸狗，讓牠的情緒穩定下來，隨後再用金屬切割機將欄杆切斷，前後花了15分鐘，而浪浪的脖子才終於獲得解放，隨後趕緊跑開。

有趣的是，流浪狗獲救後，並沒有馬上離開，雖然牠仍不願讓人碰觸，但期間不斷搖著尾巴，之後才緩緩走到大街上，甚至放慢腳步並頻頻回頭，好像在跟救援隊與屋主道謝，讓人看得相當感動，而薩普里則表示「我希望牠不要再回來了，讓自己再次陷入危險中，並能從中學到教訓」。