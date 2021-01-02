隨著年紀變大後，人的腦部、器官都會漸漸退化，甚至出現老人痴呆症的症狀，不僅不記得自己，也開始忘記家人。香港有一名患腦退化症的阿嬤，由於長期獨居的關係，因此必須住進護理病院，儘管阿嬤已經不記得任何事情，但她的心中仍惦記著家中飼養的愛貓，讓人看了非常不捨。

動保組織「毛孩守護者」在臉書表示，一名獨居的阿嬤近期患腦退化症，導致記憶力逐漸衰退，對日常認知也有障礙，因此難以自理生活，必須住進護理病院受人照顧，而護理師也多次向阿嬤詢問，家中是否有重要事情需處理，期間頻頻搖頭的阿嬤卻突然醒了，握著護理師的手喊「貓仔啊！貓仔啊！」。

護理師得知後，進一步向阿嬤詢問貓的詳細資訊，在溝通期間，阿嬤一直說著「兩隻貓仔啊！兩隻貓仔啊！」，露出非常擔心的表情，由於阿嬤長期獨自生活，因此寵物貓也成為她的依靠，住院後更是她的牽掛，護理師最終與組織聯絡尋求協助，「婆婆初次清楚地表達了她的意願，希望貓兒能夠有好的歸宿，這將會是她最大的心願」。

組織與社工至阿嬤家，將兩隻貓接走，發現她的家裡雖然有些凌亂，但貓咪用品卻準備的很齊全，也看得出在阿嬤患病之前，其實非常寵愛她養的貓，「毛孩守護者」心疼地寫下「在模糊的空間，婆婆拼了命都找不回來的記憶碎片，卻拼湊出兩隻貓兒的身影。即使忘了自己，也不會忘記你們」，目前組織正在幫兩隻貓尋找主人，希望牠們能找到好歸宿。