隨著天氣越變越冷，動物也開始尋找保暖方式，有些動物甚至會鑽進車裡取暖。日本有一名網友表示，近日看到5隻麻雀為了躲寒風，竟一隻隻的塞進輪框裡，而且每一個洞就塞入一隻，模樣非常的可愛，不少人笑著說「麻雀版摩天輪」。

推特帳號@magogogoro分享一組逗趣的照片，提到最初只有一隻麻雀為了避風寒，因此塞到輪框裡，沒想到其他麻雀也開始效法，之後陸續又跑來4隻「塞好塞滿」，輪胎儼然變成牠們的臨時避風港。

照片中可以看到，輪胎鋁圈每個洞裡都剛好塞得進一隻麻雀，宛如變成牠們的個人包廂，原本只有5隻，其中一隻麻雀還站在輪胎上，沒想到牠之後也塞進輪框中，隨後又出現了第6隻，由於照片非常可愛，因此上傳推特後，就獲得25.5萬人按讚。

許多網友表示「直接變成麻雀的摩天輪」、「好期待轉起來的樣子」、「一隻一個洞，大家不要搶」，而此輪框到底還可以吸引多少隻麻雀，也讓許多人好奇，不過也有人提醒，有時野外動物為了取暖，會偷偷鑽進車裡，因此車主在發動前，最好先檢查輪胎與車底，才不會釀成意外。