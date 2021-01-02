睡車庫遇到6隻萌獸！日本有一名網友提到，跨年前突發奇想，便決定不睡在房裡，改睡在車庫裡的睡袋，體驗「微露營」的感覺，豈料睡到一半時，他驚覺被異物壓住，導致他醒了過來，眼前出現了6隻萌獸，趴在他身上取暖，形成非常有趣的畫面。

一名網友@Iwai_MVCA在推特寫下「車庫裡睡覺的結果」，提到由於上個月初開始，覺得車庫營非常有趣，因此在跨年時，心血來潮決定在車庫鋪睡袋睡覺，豈料睡到一半，卻發現身體被東西壓住，嚇得趕緊醒來查看，才發現自己被當成「人肉暖墊」。

原po透露，由於車庫屬於開放式，平時就有許多流浪貓會經過，沒想到睡在車庫裡，竟意外吸引浪貓們來取暖，照片中可見，原po躺在睡袋裡，身上則被5隻虎斑貓，還有1隻黑貓趴著，由於貓咪都睡在他的雙腿間，唯有一隻睡在他胸膛上，因此他並未覺得重，就算被壓住，還是能夠繼續睡覺。

由於照片非常逗趣，因此獲得13.2萬人按讚，熱門程度超乎原po的預期，讓他又驚又喜。不少網友也回應「甜蜜的負荷啊！」、「直接被貓咪當成暖墊」、「越睡越重，還以為是被鬼壓，沒想到是『貓壓床』」、「能被貓壓，這睡法讓人好羨慕啊」。