買房是許多人的人生目標，但受限於經濟能力，讓這個夢想變得遙不可及。有網友近日就發現，台灣的有錢人與其獨霸一棟透天厝，似乎更喜歡住在電梯大樓裡，讓他忍不住好奇上網發問。文章引起討論，有內行人出面也點出關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以發文，表示鄉下的田僑仔（台語，意指擁有許多田地，靠地價暴漲而致富的土財主）不少，但他發現大部分的政商名流都還是比較喜歡住在電梯大樓中，打開房屋交易網的頁面，也會發現高級大樓的建商比透天厝還多，讓他好奇直呼，「為何有錢人比較喜歡住大樓呢？」

文章曝光後不少人紛紛跳出來分析「超級有錢人也可以住在一層200坪的大樓阿，又在市中心，幹嘛自討苦吃去住鄉下透天，還要爬樓梯」、「高層眺望，交通便利，週遭娛樂多」、「透天你是能蓋多高？我喜歡住30樓，你蓋蓋看啊」、「空氣、蚊蟲、景觀、便利性，想不出為何要住透天」、「透天就免不了樓梯，好一點的還有電梯，老人不喜歡爬樓梯，而且電梯也是要保養的，不如住平面大坪數的還比較方便」。

但有內行人就點出最關鍵的原因其實是大樓有專人管理以及隱私性「大樓很多服務真的很方便」、「擋掉很多騷擾阿，什麼推銷，上門查瓦斯，先決條件是有錢沒錯」、「生活管理、安全維護都有專人，省掉你要找物業和保全的麻煩」、「透天管理麻煩啊，坪數不夠大的話，房間也都看起來小小的不好看」。