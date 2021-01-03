逢年過節火車票總是一票難求，不少人都會提前購票，讓返鄉的時候有舒服的位置可以坐。不過一名女網友日前北上的時候竟發現自己的座位遭到一名阿嬤霸佔，請列車長協助處理後雖然順利排解問題，但該名阿嬤竟然厚臉皮使出大絕招，讓該名女網友傻眼直呼，「到底為什麼我花了錢還得受罪！」

一名女網友在Dcard論壇發文，表示她因為想要返鄉跨年，很早就訂好左營往台北的火車票，但上車後卻發現有名阿嬤坐在她的位置上，詢問之後發現對方的車票不是對號坐的車票，無奈之下只好傳訊請台鐵協助處理。

解釋大致情況後，台鐵火速請列車長到場協調，讓原PO順利坐到自己的位置上。沒想到阿嬤接下來竟直接坐在原PO座位的扶手上，行李箱還塞進座位裡面，讓她整趟車程當中都要彎腰才能不碰到她，忍不住委屈哭訴「我不是沒有叫她離開我的扶手，但她就是這麼厚臉皮，真的很破壞難得回家的心情，現在她終於離開了我才能發這篇文。」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都紛紛替原PO抱不平，「坐手把真的很沒良心，付錢了還不能享受到應有的東西」、「我常常遇到欸，有夠傻眼，每次都要罵人」還有人分享類似經歷「每次搭火車都會有人坐在我的扶手上，想往後靠也不行，臉旁邊就是他們的屁股」、「買到自強最後一排位置也很倒楣，因為有人會卡在那個縫隙，雙手放在你椅子上，還會偷看你劃手機，還有吃東西的更倒楣」。