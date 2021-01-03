現代人生活忙碌，上班時間彈性，早午餐的風氣逐漸盛行，尤其是近年來早午餐店家如雨後春筍般掀起展店潮，就有網友不禁好奇「怎麼早午餐店最近越開越多？有沒有這麼好賣？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，住家附近一整條街道上，半年來陸續新開了3、4家早午餐店，加上既有的早餐店，少說也有5家以上，尤其是看到開店創業的年輕人每個都自信滿滿的樣子，讓他不禁好奇早午餐店是否真的這麼好賣，「有沒有年輕人開店拼命開早午餐（其實就是賣早餐）的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「利潤高吧，跟幾年前手搖飲還沒飽和時一樣」、「餐店選對地方肯做就會賺，比咖啡店還安全」、「餐飲毛利高、進入門檻低，run的起來很不錯」、「漢堡一個賣你80元，把生菜、漢堡肉、麵包分開放賣你230元，不開早午餐店開什麼？」、「漢堡一個賣50元，拆開可以賣150元的店幹嘛不開」、「早午餐是目前CP值最高的創業」。

不過也有人認為各地區風氣也略有不同，「民風不同，我家這邊的年輕人都是一窩蜂開便利商店」、「飲料店更多吧，200公尺10幾家」、「還有藥局啊」。