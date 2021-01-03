清末慈禧太后把持朝政近半世紀，不過在她入宮9年後，咸豐皇帝就因病去世，迫使年僅28歲的她守寡長達47年之久，儘管野史對於慈禧的風流韻事多有著墨，但是一名曾經服侍過慈禧的宮女榮兒，就曾在《宮女談往錄》一書中推翻這些不實指控，直到後來考古學家發現了慈禧墓穴中一根神秘的「玉藕」陪葬品，才算是揭開其奢華的晚年生活。

出身葉赫那拉氏的慈禧因誕下子嗣，一路高升為貴妃，9年後咸豐皇帝去世，同治皇帝年幼登基，慈禧與嫡皇后慈安太后共同垂簾聽政，不過慈禧守寡多年，坊間風流野史數不勝數，不只傳出和身邊太監關係曖昧，跟恭親王也有一段情，野史甚至記載慈禧在48歲那年還曾經小產過一次。

不過當時曾經貼身服侍過慈禧的宮女蓉兒在《宮女談往錄》一書中否認這些記載，直言慈禧身邊24小時都有宮女們守著，根本不可能和太監有苟且，再者，雖然太監在年幼時期進宮，確實有可能出現「二度發育」的情況，但是宮中每年春秋兩季都會舉辦例行檢查，所以不太可能會有交合情事發生，即便真有曖昧，也只是心靈上的慰藉罷了。

直到後來，慈禧的墓穴中被發現陪葬品「玉藕」，才揭開其奢華的晚年生活，然而這根玉藕並非情趣用品，而是白玉製成的蓮藕，除了象徵出淤泥而不染以及冰清玉潔的高貴情操，用途上也有鎮定安神的奇效。

《本草綱目》對玉藕就曾有過記載，指出「玉可潤心肺，柔筋強骨，疏通血脈」，後來太監李蓮英也承認，慈禧晚年飽受失眠之苦，於是才找來玉藕獻給太后，可說是慈禧的「安眠神器」，以至於她在進入棺材之後還將玉藕帶在身邊。