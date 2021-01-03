「欲練神功，必先自宮」這句出自武俠小說的經典對白，雖然是虛構的，但相信對於武俠迷來說，肯定不陌生，只是沒想到這樣的「壯烈犧牲」也在現實生活中發生。美國紐約一名50歲男子，上月底在自家公寓「自宮」，就連其中一顆睪丸也消失不見，後來被室友發現男子滿身是血，嚇得立刻報警並緊急送醫救治。

根據《紐約郵報》報導，該名男子在上月30日，於家中廁所割下自己的生殖器，並丟入馬桶沖掉，就連其中一邊的睪丸也不知所蹤。

警方表示，當天上午11時45分接獲男子室友的報案電話，指稱男子在家中割傷手部，於是趕往現場，不料對方卻說傷口是自殘造成的，而且自己還親手「自宮」，將生殖器丟入樓上的馬桶內。

警方查看案發現場後，發現廁所確實佈滿大片血跡，且男子自稱患有躁鬱症及精神分裂症，但已自行停藥數月，疑似是因為精神異常才會出現自殘行為。至於生殖器及睪丸是否有尋回，尚未可知。