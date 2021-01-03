古代酷刑「凌遲」始於遼代，俗稱「千刀萬剮」，是所有刑罰中最殘酷的一種，主要針對罪大惡極之輩，讓犯人在極度痛苦中慢慢死去。其中最知名的莫過於明朝大太監劉瑾，他在3天內被割了3357刀，至於那些被割下來的皮肉，則賣給了對他恨之入骨的百姓。

根據大明律法，凌遲的刀數是由罪刑輕重決定，行刑時，劊子手會先在犯人前大肌割一塊肉拋上天，這叫做「祭天肉」，第二刀叫「遮眼罩」，劊子手會將犯人頭上的皮肉割開，接著拉下來遮住眼睛，避免犯人與其四目交接。

歷史上有記載，大明正德五年，明武宗下旨，將惡貫滿盈的太監劉瑾以謀反罪判刑凌遲3日，「詔磔於市，梟其首，榜獄詞處決圖示天下」。

當時參與監刑的刑部河南司主事張文麟詳實記錄了過程，「劉瑾已開刀矣，凌遲刀數，例該三千三百五十七刀，每十刀一歇，一吆喝。頭一日例該先剮三百五十七刀，如大指甲片，在胸膛左右起。初動刀，則有血流寸許，再動刀則無血矣。至晚，押瑾順天府宛平縣寄監，釋縛，瑾尚食粥兩碗」。

第二天劉瑾還活著，依舊以十刀的頻率行刑，但是劉瑾沒等行刑結果就斷氣了，即便如此，凌遲還是繼續，足足割了三日。一些野史更記載，劉璟被凌遲割下的皮肉，以一文錢的價格賣給了對他恨之入骨的百姓洩憤。