南北朝是古代的動亂時期，也出現許多荒淫暴君，其中史稱「前廢帝」的南朝宋皇帝劉子業就因為殘暴和淫亂的事蹟在歷史上留下臭名，除了和親姐姐和姑姑有不正常的關係，竟然還逼宮裡嬪妃和宮女陪他玩變態遊戲。

劉子業登基時年僅16歲，因為受制於掌權大臣難以專政，即位一年後將主政大臣戴法興誅殺，之後越發殘暴跟變態，因為忌憚叔叔建安王劉休仁和湘東王劉彧、山陽王劉休佑，將身材最為肥胖的劉彧命為「豬王」，劉休仁和劉休佑分別為「殺王」及「賊王」，脫光他們衣物放到坑中，將飯菜都倒在木槽中混合，讓他們像豬一樣到木槽進食，作為劉子業的餘興節目。

而他的後宮生活也淫亂無比，和親姐姐山陰公主劉楚玉如夫妻一般同吃同睡已經是公開的秘密，看上姑姑新蔡公主劉英媚後，又召她進宮強迫發生關係，並將她改名為謝貴嬪留在後宮，隨便殺了一名宮女送回給劉英媚的丈夫何瑀說姑姑已經死了。

此外，劉子業還喜歡玩各種變態遊戲，經常逼迫宮女全裸追逐打鬧，看膩了之後，竟因想看活春宮，召集所有皇室妃子，強逼左右侍衛污辱她們，其中，劉子業叔叔南平王劉鑠的妃子江氏就因為不從，讓劉子業怒殺她的三名子女，江氏也慘被抽打100鞭。也因為這些喪失人倫的事件替劉子業引來殺身之禍，最後慘被刺殺，僅在位2年的時間。