國外一艘搭載20名遊客的遊艇「Mako Cuddy」上月28日自巴哈馬啟航，原定29日抵達美國佛州沃思湖，沒想到整艘船卻離奇消失，巧合的是，該處海域正是多年來數次發生船隻或飛機失蹤的「百慕達三角」（Bermuda Triangle）。

綜合外媒報導，該艘長9公尺的遊艇，上月28日自巴哈馬群島比米尼（Bimini）出發，依照計畫船隻會在隔日抵達佛州沃思湖（Lake Worth），但整艘船卻離奇消失，美國海岸防衛隊29日獲報後隨即展開搜救行動，無奈歷經84小時、搜索4.4萬平方公里的海域範圍後，依舊一無所獲，也並未接獲船舶應急指位無線電示標（Emergency Position Indicating Radio Beacon,EPIRB）訊號。

海岸防衛隊證實，整起救援任務已於本月1日暫時停止搜救，一旦有最新消息出現，屆時會重啟搜救，並呼籲民眾若有任何該艘船隻的資訊，務必儘速聯繫當局，他們也會持續為失蹤者祈禱。

百慕達三角是由英屬百慕達群島、美屬波多黎各及美國佛羅里達州南端所形成的三角形海域，因為此處發生過多起飛機和船隻的離奇失蹤事件，向來被世人認為是神秘區域之一。