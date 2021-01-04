國立故宮博物院從本月1日開始展出原藏於紫禁城的數幅帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后，可謂是全明星的盛大集合。其中，明太祖朱元璋的「醜像」就引起話題，不少民眾看到朱元璋的廬山真面目紛紛直呼「醜爆了」。

故宮的新春特展「權力的形狀—南薰殿帝后像」，特地精選25幅原藏於清代紫禁城南薰殿的帝后像，開幕當天吸引了不少民眾前往「面聖」。明太祖朱元璋除了正常2張畫像之外，竟然還有一張「醜像」，不但滿臉麻子，臉型更是扭曲，還下巴突出、尖嘴如豬，讓參觀民眾全被嚇壞。

朱元璋的醜像一直以來有許多說法，有一說是這種「異相」雖然看似醜陋，但在古代卻是真龍天子的龍相，朱元璋早年為了神化自己，主動要求畫師按照龍的長相幫他繪製畫像。

第二種說法則是朱元璋微服出巡時，為了混淆視聽，避免被刺客追殺，請畫師醜化他的長相並流傳到民間。另一說法則是清朝為了醜化前朝皇帝的創作，但真正的真相為何，誰也說不清，成了一段歷史疑雲。