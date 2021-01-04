天氣越來越冷，讓民眾起床上班上課的困難度大增，大陸一家公司為了改善員工遲到的情況，決定以發送「驚喜早到券」的方式代替懲罰，沒想到實施半個月後效果驚人，員工不但沒有遲到，甚至還會比平常早到10分鐘。

只要員工提早到公司找到早到券，就可以享受券上寫的福利，自從開始發放後效果非常驚人。 (影片來源/YouTube/Hot News/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，湖北武漢一間公司發現天氣變冷後，員工遲到的情況越來越嚴重，突然靈機一動實施「驚喜早到券」的制度。主管前一天會把早到券藏在公司的不同角落，只要隔天提早到公司找到早到券，就可以獲得券上面的福利，像是免打卡2次、年假多一天、星巴克咖啡、獎金等等。

該公司的經理向媒體表示，最近發現員工遲到情況加劇，但不想要懲罰員工，才會想到用獎勵的方式代替，目前已經實施半個月左右了，成效非常驚人，遲到率幾乎是0，不少人甚至還會比表定時間再提早10分鐘到公司。

早到券制度曝光後引爆話題，獲得網友一面倒的盛讚，「不想着怎麼控制員工，想着讓員工主動」、「很多公司是用罰錢的方式，雖然也能減少員工遲到，但感受很差，對公司未必是好事」、「聰明，有效又有人情味」但也有部分人笑稱自己寧願睡多一點「我不想要這個券，起床太困難了」、「說實話，這些福利給不了我早起一分鐘的勇氣」。