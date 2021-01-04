不明飛行物（UFO）多年來一直都是未解之謎，很多人也直接將UFO視為外星文明，相信它是來自其他行星的太空船或是未來人穿越回今日地球的時光機。上周有多位目擊者，在美國夏威夷的夜空中看到一個直立的藍色棒狀物，飛行一段時間後，靜靜的沉入海中，影片和照片在網路曝光後瞬間掀起熱議。

Blue UFO Spotted over Hawaii pic.twitter.com/AGo20DBnqv — ShrimpZoo (@shrimpzoo) January 2, 2021

根據《夏威夷News Now》報導，2020年12月29日晚間8點左右，夏威夷歐胡島（Oʻahu）有許多民眾都目擊到一個藍色棒狀物，快速的夜空中飛行，紛紛拿出手機拍攝，警方和美國聯邦航空管理局（FAA）當晚也接到不少報案電話。

多位目擊者的影片佐證，讓藍色UFO成為網路上的熱門話題。(示意圖／達志影像)

一名女子莫瑞亞（Moriah）和丈夫及友人看到後，立刻驅車追趕這個神秘飛行物，行駛約5公里左右，在法靈頓高速公路（Farrington Highway）親眼看著它沉入大海之中。莫瑞亞向媒體表示，自己過去不太相信UFO和外星人，但自從看到這個藍色飛行物後開始讓她開始動搖，不知道自己到底是看到什麼東西。

美國聯邦航空管理局發言人葛雷格（Ian Gregor）則指出，當晚在該區域並沒有飛機失事或失蹤的事故，但有獲報可能有飛機降落，詳細情況還有待調查。