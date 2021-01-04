愈來愈多交易商和投資人押注比特幣將成主流支付工具，進入2021年後，比特幣更在短段3天內已經上漲逾5,000美元，屢創新高價，讓不少持有人笑開懷。對此，有鄉民就好奇想知道1比特幣可以拿來做什麼？有內行就跳出來解答現在比特幣的驚人天價，讓所有人都嚇壞。

一名網友在PTT八卦板發文，表示他看到網路上有人在出清特賣1比特幣，讓他對比特幣的價值十分好奇，後來看到其他鄉民當初以1000美元（約新台幣28000）買進1比特幣，近日搭上漲的福利，竟直接賣「100萬台幣」，忍不住驚呼連連。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言，「真羨慕，我一定賣了，然後買香奈兒送給喜歡的女孩」、「我兩百萬跟你買，越南盾」、「五十收」、「投飲料不知道夠不夠:P」、「可能我老人，完全不懂比特幣的價值」。

但也有許多網友相當不以為然，「1000買的不可能忍到這時候賣的，有點sense好嗎」、「比特幣的技術含量根本不值那個價格，現在一堆虛擬貨幣實用性都比它高，現在最夯的是Nimera幣，高速傳輸，跨國轉帳抽微量的手續費3秒內傳輸完成，不像比特幣慢到哭X，銀行真的快被取代了」「最近才剛買比特幣賠錢，好奇的可以買看看就知道怎麼回事，如果以後比特幣會上美金四萬，為什麼現在我便宜要賣三萬五還沒人收」。