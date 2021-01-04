不少父母在兒女養寵物前都會抱持反對態度，但只要和這些毛小孩相處幾天時間，心很快就被牠們俘虜，成為名副其實的「鏟屎官」。外國一名女飼主9年前領養了一隻狗，被家人們規定牠只可以睡在樓下客廳，沒想到規矩才1天就被打破，現在父母甚至還會輪流抱棉被到沙發上陪睡。

Dad Sleeps Downstairs On Sofa With Senior Dog To Keep Him Company https://t.co/ZJWYusrE90 — DogGeek.com (@doggeek) January 2, 2021

根據《The Dodo》報導，女飼主凱瑟琳（Catherine Morris）9年前領養了一隻史賓格犬「史派克（Spike）」，最初家人規定狗狗晚上只能在樓下客廳睡覺，不過第一晚他們關上樓梯柵欄後，史派克先是抱怨了幾分鐘，接著就在黑暗中跳過柵欄，跑到凱瑟琳父母的床上睡覺，而那裡也成為了牠之後固定的「床」。

剛開始，史派克還是一隻幼犬，每天都活力充沛，在家裡追逐網球，跑上好幾個小時，但如今史派克已經14歲了，還曾經歷過2次中風，雖然都順利逃過死劫，卻也造成牠後腿無力的情況，儘管非常努力練習走路，但上下樓梯對牠來說負擔還是太大了，家人們不得已只好再次拿出樓梯柵欄，阻止牠前往最愛的地方，也就是「父母的臥室」。

為了讓愛犬夜晚不會感到孤單，全家人制定了一個計劃，每天晚上輪流一個人到客廳陪史派克睡覺，凱瑟琳透露，她的父親非常細心地在照顧史派克，會把水和食物帶到沙發上用手親餵，確保牠有吃藥並保持體力，平時也總是喜歡和史派克閒聊，讓牠的「晚年狗生」也可以擁有家人們滿滿的愛。