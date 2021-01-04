俗話說男大當婚女大當嫁，不少未婚男女到了適婚年齡難免著急，一名30歲女網友透露已單身3年，期間試過各種方式結識對象，卻屢屢失敗，讓她很是挫敗，於是列出6大擇偶條件，想知道到底哪裡出了問題，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在知名論壇網站《Dcard》PO文透露月薪4萬多，身高160公分、體重50公斤，長相中等，自從和月薪10萬的前男友分手後，至今3年多依舊小姑獨處，期間試過各種方式「相親、聯誼、網路交友我都試了…」卻苦無結果。

她接著列出自己的擇偶條件，「外表不用太帥、身高不能低於170公分、中等身材、月薪10萬元以上、工程師佳，要有車有房」，不過她也坦言「遇到很多奇怪的人，都是年紀四十左右，外在肥腫、要求是處女、講話把我當員工的…因為不知道該怎麼辦，是不是我的擇偶條件有問題？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「可以的話把自己標準降低吧，不然妳可能找不到優質台男」、「妳可能把有車有房想得太容易了，月收10萬如果不是原生家庭家境就不錯，單憑他一個人，而且還要跟妳年紀相仿就要有車有房，幾乎是不可能的事情」、「不想把條件下修的話就把自身條件拉高吧，人只會跟自己差不多的人在一起，簡單來說就是物以類聚」。

也有不少人吐槽「妳設定一個富二代的條件，但自身條件卻跟富二代不對等」、「月薪10萬有車有房，挑妳這普妹幹嘛」、「不要認為男生就是要有房有車有錢 ，女生就不用，我看妳只想結婚當少奶奶」。