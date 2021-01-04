古代皇宮中有不少禁忌不能觸犯，否則很可能就會被認為想要「謀權奪位」，而丟了自己的性命。在宋朝，一名男童偷偷爬上龍椅玩耍，被皇帝抓包後，竟沒有因此遭到責罵、處罰，皇帝還問他：「天子好做嗎？」，男童機智地以4字答案成功為自己解圍，甚至未來還真的當上了皇帝。

趙恆是宋太宗的第三個兒子，出生於宋太祖趙匡胤即位之時的乾德六年，趙恆從小就非常聰明睿智，和諸王玩耍的時候，總喜歡玩打仗的遊戲，擺出作戰時的陣法，並自稱元帥，也因此深受伯父宋太祖喜愛，將他留在宮中養育。

據《宋史·本紀第六》中記載，趙恆年幼時曾去過萬歲殿，因為被龍椅吸引而坐上了本只屬於皇帝的寶座，不過宋太祖並沒有動怒，反而覺得很新奇，摸摸趙恆的頭後問他：「天子好作否？」，機智的他立刻回答4個字：「由天命耳」，意指一切都得聽從天命。

這件事不久後，趙恆就開始接受經學教育，充分發揮了他的天賦異稟，只要看過一遍就可以將文章背誦出來。長大後，他也被封為韓王、襄王和壽王，並在至道元年被立為皇太子，最終在父親宋太宗駕崩後，登基成為宋朝的第三位皇帝「宋真宗」。