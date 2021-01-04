一對白人夫妻領養了一名亞裔的小孩，為了讓他不會和自己的文化斷了聯繫，白人夫妻讓兒子學了17年的中文，還固定時間帶他到大陸旅遊，沒想到在兒子要申請大學時，這對夫妻翻出了他的出生證明，卻驚見兒子的親生父母竟是「韓國人」，這才終於知道誤會大了！

根據《每日星報》報導，最近一段由女網友@mrsmedeiros發布的影片在網路上瘋傳，她分享了一段來自於6年前《Reddit》論壇上看見的奇聞趣事。當時一名白人父親發文透露，他和妻子想要領養孩子，並且正好和一對年輕的亞裔父母配對上，他們第一眼看見男嬰就非常喜歡他，並向機構保證絕對會好好照顧他。

為了不讓兒子會自己的文化背景斷了聯繫，夫妻倆做了非常多的努力，不但讓兒子學習中文，還在附近的華裔社區中找了一對大陸籍的夫妻來當他的叔叔阿姨，甚至每兩年就會帶著兒子到大陸旅遊。

然而當兒子要申請大學時，夫妻倆為了入學的相關資料挖出了兒子的出生證明，結果發現兒子親生父母的姓氏竟是「朴」和「金」，也就意味著兒子其實來自韓國，他們鬧了一場長達17年的大烏龍。

不少網友看完影片後都相當震驚，紛紛留言：「好主意，但錯誤的亞洲國家」、「我實在不能斷言這是一場悲劇還是幽默的刻板印象」、「我能想像那男孩在派對上自我介紹：『我是韓國人，會說中文，還有對白人父母』」；但也有人抱持樂觀的意見，「中文是世界上最多人使用的語言之一，所以他們做得很棒！」。