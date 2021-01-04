15世紀後，隨著新航路的開闢，歐洲殖民者看準了非洲大陸廉價的勞動力，抓走大量黑人，臭名昭彰的「黑奴貿易」也逐漸興起，不過為何他們要將抓來的黑人全身扒光，且無論男女混住在船艙裡呢？背後原因很現實！

當時的歐洲殖民者為了掠奪美洲的礦產資源，需要大量人力進行開發，加上非洲擁有龐大的廉價勞工，許多黑心人口販子將歪腦筋動到了黑人身上，透過販賣黑奴解決勞動力短缺的問題。

然而過去三角貿易曾多次發生疾病傳播，像是非洲黃熱病因為黑奴貿易而傳到了歐美各角落，甚至奪去了不少歐美人的性命，但是即便如此，黑心人口販子依舊有增無減。

殖民者更訂下一個規定，就是在運輸黑奴之前，要將黑奴的衣服脫光並且全身洗淨，上船後將他們安排到一個固定的地方，只留下幾塊布讓他們遮羞，藉此防止傳染病發生，但又因為條件不好，只能簡單用破布預防；同時也能避免黑奴帶著兇器上船。