許多人年歲漸長、生活穩定後，會選擇踏入婚姻，不過日前卻有一位網友透露，自己月薪5萬，但沒自信可以結婚生子、養家糊口，不禁好奇「領死薪水的基層公務員在不靠爸的前提下，要怎麼成家立業？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，現階段月薪5萬，約莫是基層公務員的薪水，工作也有相當的發展性，30歲以前年薪可望超過90萬，但他覺得就目前薪水而言「沒能力結婚生子、養家餬口」，卻也不禁疑惑「領死薪水的基層公務員在不靠爸的前提下，要怎麼成家立業？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「找個有錢老婆」、「基層公務員5萬？去問一下吧，一個月實領3萬就偷笑了」、「認真回，調到房價低的地方，中南部或東部，你的收入相對比較有競爭力，公務員收入就硬梆梆，只能從減少支出來下手了，然後對象找圈內人的話，有寒暑假的老師有加分」、「5萬不住台北，找跟你賺一樣多的人應該還可以生一個小孩」。

不過也有人吐槽，「月薪5萬還不能成家立業，那就是你個人問題」、「講一句比較直的，30歲公務員起薪5萬，沒辦法成家，很大可能問題是出在自己的個性」、「老實說，用收入衡量自己能不能結婚的，表示你其他條件真的很差，沒有一點能讓女生看得上的」。