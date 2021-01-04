養了寵物就要好好愛護牠們，對牠們的一輩子負責！2019年情人節，加拿大的戶外正是一片冰天雪地，一名女子的住家外突然來了一隻流浪橘貓，牠一臉憔悴地抬起自己的前掌，用肉球抵著玻璃門，就像是在向人求助，讓屋主看了非常心疼。

綜合外媒報導，2019年情人節，加拿大魁北克省的室外是一片冰天雪地，女子潔勒（Jaelle）原本待在家中，卻突然發現有一隻看起來病懨懨的橘貓，正用牠的肉球抵著玻璃門，像是在求救，潔勒趕緊讓牠進屋取暖，並聯絡貓咪救援團體「One Cat At a Time」尋求幫助，創辦人瑪莉（Marie Simard）表示，他們通常都是救援流浪小貓，但又實在不忍心放一隻生病的貓在寒冷的室外受苦，於是決定伸出援手。

他們替橘貓以《納尼亞傳奇》中的獅子當作原型命名為阿斯蘭（Aslan），並將牠送往機構進行檢查，獸醫透露阿斯蘭的健康狀況非常差，不僅全身都是跳蚤和凍傷、咬傷，還患有皮膚過敏、糖尿病、上呼吸道感染和貓免疫缺陷病毒（俗稱貓愛滋病），如果不是及時尋求援助，否則很難撐過這個冬天。

儘管如此，阿斯蘭仍是一隻相當溫馴的貓，在檢查的過程中非常乖巧，甚至發出了滿足的呼嚕聲，這也讓瑪莉認為，阿斯蘭應該是一隻被主人遺棄的貓咪。

阿斯蘭在住院期間病情慢慢恢復穩定，並且暫時在潔勒家中居住，不過隨著時間流逝，潔勒和她家裡的貓都愛上了阿斯蘭，最終決定將牠收編，潔勒透露，牠最喜歡窩在枕頭上睡覺，也很喜歡擁抱，如今阿斯蘭過著全新的幸福生活。