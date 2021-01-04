在台灣雖然大部分人都以中文作為溝通的語言，但各地也存在著不少方言，像是「台語」就有非常多人都在使用。最近有網友提到，其實台語在國外也相當好用，更曝光了它的「暗黑優勢」，引起不少人共鳴。

這名網友在PTT上發文，指出台灣人如果想要在國外聊私事的話，互相講「台語」其實是最安全的選擇，因為可以確保聽懂的人數被減到最低，甚至比聽懂粵語的人還要更少。

雖然有人可能會認為「大陸閩南地區」的人也會說台語（閩南語），但PO主透露自己曾用台語和他們交流，對方卻聽不太懂，需要一段適應期間才有辦法溝通，他也在文末大讚台語，直呼：「所以在國外台灣人溝通反而故意講台語，沒料到吧！」。

文章發布後很快就引起不少網友的共鳴，大家紛紛留言：「在國外很好用，尤其是說壞話時，日本人也聽不懂」、「真的！我在國外也都用台語竊竊私語」「在國外都用破台語跟朋友溝通」、「真的是這樣，有出差去大陸都說台語」、「在台灣尤其台北就很好用了」。

不過也有人持反對意見，「閩南地區，泉州、漳州、廈門都聽得懂台語」、「去新加坡有人聽得懂耶，講壞話還是要小心啦」、「你想太多，新加坡、泉州到廈門的台語都互通，建議你講原住民語比較冷門」、「要講私事就私下講，別以為換個語言就沒人知道了」、「當眾用其他語言溝通就是在說壞話這不是常識了嗎」。