許多年輕人嚮往到國外打工度假，賺錢之餘還可以體驗異國生活，享受旅行的樂趣。不過日前一名網友，看到有人去東京打工一個月只能存台幣5萬元，為了省錢還經常只吃地瓜度日，讓他好奇發問「去日本打工存不了錢，為什麼大家還這麼愛去？」

一名網友3日在PTT八卦板發文，表示他看到一個女生到東京打工，一個月大概可以賺日幣20萬元（約新台幣5萬5千元），扣稅後實際到手的約17萬日幣（約新台幣4萬6千元）。但就算省吃儉用，甚至有時候中午只吃一條地瓜果腹，一個月頂多存到3萬日幣（約新台幣8千元）。

該名女子分享經驗之餘也不忘勸其他想到日本打工的人要三思，讓元PO不禁好奇，儘管生活不易，為什麼仍有許多台灣人前撲後繼的到日本打工？文章曝光後，一名過來人就出面說明，指出原PO說的薪水在日本算是「打工仔的高標」，而存不了錢的關鍵原因則是因為日本的日常的消費本來就很高。

他進一步分析，東京租屋最便宜也要6萬日幣，水電瓦斯費一個月約2萬元日幣，一餐算3百元日幣的話，粗估伙食費一個月3萬元日幣，再扣掉日常生活跟娛樂開銷，每月大約剩6萬元日幣（約新台幣1.6萬元）。

最後總結，在日本生活想存錢就必須有所節制，「一個月和朋友上平價居酒屋喝一次，除此之外完全不能外食，頂多偶爾買些酒或點心。也因為找低價租屋，勢必遠離都心，通勤時間單程50分上下，娛樂每週外出一次，散完步直接回家，這樣大概能存6萬日幣」，如果當月還有其他娛樂花費，就是6萬日幣繼續往下扣。

對於東京打工的慘況網友紛紛留言，「領20萬存不到5萬真的很慘」、「東京生活的人也跟我說過，沒超過20萬日幣別想有高等的生活品質」、「月薪20萬日幣不就跟22k台幣然後在台北一樣嗎」。但也有人表示，「去日本打工渡假不是去存錢而是去體驗日本生活的，可以第一手買到日本新發售的東西，況且日本大都市的娛樂比台灣強太多，真的想存錢的可以選擇去澳洲」。